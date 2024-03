Una sconfitta nel derby potrebbe rendere un po' più amara la stagione straordinaria dell'Inter? Secondo Alessandro Matri, ospite negli studi di DAZN, i rossoneri hanno a disposizione un'altra arma per regalare un boccone duro da digerire ai cugini: "La vittoria in Europa League potrebbe rendere più amara la conquista dello Scudetto, più del derby vinto. Non è una singola partita che rende amara la stagione".

Sulla stessa lunghezza d'onda si dimostra Valon Behrami: "Una vittoria in Europa cambia parecchio la visione delle cose, abbiamo visto cosa è successo con la Roma di José Mourinho. Un Milan secondo con un'Europa League in bacheca farebbe un'ottima stagione".