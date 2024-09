Intervistato da Inter TV a pochi minuti dal fischio d’inizio, l’ex nerazzurro Marco Materazzi presenta così il derby contro il Milan alzando decisamente i toni: “Il derby è sempre una partita complessa, ma i ragazzi sanno cosa fare. Hanno dimostrato il loro valore e devono semplicemente scendere in campo e replicare ciò che sanno fare meglio. Il Milan è una squadra sperimentale, sembra quasi una formazione estiva visti i tanti cambi che fa in attacco. Oggi è stata audace, spero che questo gli si ritorca contro. Con le loro quattro punte mascherate cercheranno di tenere bassi i nostri terzini, ma sarà una battaglia interessante, perché i nostri sanno sia spingere che difendere”.

Cosa conta di più, la preparazione tattica o quella mentale?

"La preparazione mentale è fondamentale, specialmente quando sei favorito. È difficile, ma li abbiamo battuti nelle ultime sei partite e questo sicuramente li intimorisce. Hanno giocatori nuovi che non hanno vissuto le recenti umiliazioni, ma spero che le vivano anche loro perché sono interista e non lo nego. Il DNA nerazzurro? Tutto il club sta trasmettendo questi valori ai nuovi arrivati, e per fortuna abbiamo tanti interisti nell’anima, tanti hanno voluto fortemente il nerazzurro e lo stanno dimostrando”.