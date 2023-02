Quello di domenica sera sarà il debutto assoluto in un derby di Milano per Davide Massa, al secondo incrocio con l'Inter in questa stagione dopo la gara di San Siro con la Roma arbitrata lo scorso 1° ottobre (2-1 per i giallorossi). Il fischietto di Imperia, inoltre, ha diretto due gare dei rossoneri nel 2022-23: Milan-Roma 2-2 e Verona-Milan 1-2.