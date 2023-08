Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli ha parlato dell'Inter e del calciomercato condotto dalla dirigenza nerazzurra. “L’Inter, una volta definito Pavard, ha bisogno di un quarto attaccante per poter competere nelle varie competizioni importanti da protagonista. Il caso Samardzic? Partiamo dal presupposto che conosco benissimo Ausilio e mi rifiuto che abbia agito in una maniera non corretta. Non metterei mai in dubbio le qualità morali del direttore sportivo dell’Inter.

Per dare un giudizio bisognerebbe essere presenti, il papà da quello che si legge ha fatto confusione. È una situazione antipatica, spiacevole, che non ha permesso al giocatore di andare in un club ambizioso come l’Inter”.