Lautaro Martinez a fine partita parla così ai microfoni di InterTv: "Era importante dopo la sconfitta di settimana scorsa a Roma tornare a vincere e lo abbiamo fatto, meritatamente. Somo contento per i miei gol, ma l'importante è che la squadra vinca. Se poi arriva anche il gol mio, meglio. Sono contento di poter dare una mano ai miei compagni. Cerco sempre di migliorare da compagni e staff ogni giorno, sono contento per il momento che sto attraversando e oggi era importante riscattare la sconfitta Roma, contentissimo per la vittoria. Ora prepariamo il derby che è importantissimo. Una partita attesa da tutti, dobbiamo essere tutti uniti, abbiamo questa settimana per prepararci e pensare a quello che stiamo facendo bene e correggere gli errori, arrivando a questa partita al meglio".