Mattinata di incontri oggi per Beppe Marotta, ad dell'Inter, immortalato dai colleghi di Napolinertwork.com in un bar del centro di Milano, mentre era a colloquio con Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta. Facile che si sia parlato di questioni politiche, visto che la prossima Assemblea di Lega Serie A relativa ai diritti Tv del campionato si terrà in data 3 Luglio 2023.