Prima cena di Natale nerazzurra per Giuseppe Marotta, recentemente nominato nuovo amministratore delegato dell'area sportiva nerazzurra: "Per me è sicuramente un momento molto gradevole perché sono arrivato in una società generatrice di grandi emozioni - ha evidenziato ai microfoni di InterTV -, è un'occasione magica festeggiare il Natale tutti assieme. L'augurio che faccio ai tifosi è anche un impegno, cioè dare il massimo per regalare belle soddisfazioni e vittorie come è nella storia dell'Inter. Questo deve essere il nostro traguardo".