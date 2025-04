Presente negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha commentato il successo dell’Inter contro il Cagliari, soffermandosi in particolare sulla prestazione di Marko Arnautovic, autore di un gol e di un assist: "Sembra aver trovato la sua dimensione - ha esordito -. È chiaramente il terzo attaccante, ma questa posizione lo sta esaltando. Tecnicamente è tra i più forti del nostro campionato. A Bologna si era già intuito che avesse un carattere non sempre facile da gestire, ma oggi stiamo vedendo la sua miglior versione: l’assist è di una bellezza assoluta, perché vede prima degli altri".

Marocchi ha poi parlato della forza del collettivo nerazzurro, sottolineando come il successo dipenda dall’unità del gruppo:

"Quando è meravigliosa, questa Inter è squadra nel senso più profondo. Non può permettersi di avere tre giocatori che si riposano e pensare che davanti risolvano tutto. Il modo di giocare passa da Calhanoglu, ma richiede attenzione e partecipazione da parte di tutti e dieci i giocatori di movimento".

Infine, un passaggio su Simone Inzaghi e sul suo atteggiamento durante le partite:

"Inzaghi è in versione tarantolato, e non è un caso. Ha capito che in questo momento la squadra ha bisogno di lui così, sempre presente, agitato, pronto a caricarla e a farle sentire che tutti sono contro. Anche quando sei sul 2-0, la tentazione di abbassare il ritmo c’è. E lui cerca in tutti i modi di evitarlo", ha concluso.