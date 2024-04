Pierpaolo Marino, dalle pagine di Tuttosport, entra nel dibattito sulla differenza tra lo spettacolo di Real-City e il calcio italiano. "A livello di spettacolarità non c’è paragone tra quanto offerto l’altra sera dalle squadre di Ancelotti e Guardiola, rispetto ai match in cui sono impegnati i nostri club - afferma -. Detto questo, non dobbiamo dimenticare che il calcio italiano è al primo posto nel Ranking Uefa per nazioni, e questo è dovuto alla bravura dei nostri allenatori, in particolare dei più giovani: sono stati capaci di surrogare i potenziali tecnici delle squadre con studi tattici accurati, anche se questo, inevitabilmente, si è tradotto in una minor spettacolarità".

"In Italia ci sono 4/5 grandi squadre che se non vincono ogni anno subiscono delle pressioni economiche, della critica e della tifoseria che sono insopportabili - prosegue -. Devono vincere a tutti i costi. In Inghilterra è completamente diverso: trent’anni fa andai a vedere una partita di Premier, con l’Ipswich Town che retrocesse nella seconda lega inglese. A fine gara, i giocatori hanno fatto il giro del campo e lo stadio li applauditi. Non dico che si debba arrivare a questo, ma che la pressione della critica e l’esigenza dei contesti delle tifoserie cozzano poi con la facilità di produrre spettacolo".