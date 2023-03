Secondo match di campionato dell'Inter con Fabio Maresca arbitro sabato a San Siro contro la Fiorentina: il fischietto di Napoli ha già diretto i nerazzurri in occasione dello scialbo 0-0 di Marassi contro la Sampdoria dello scorso 13 febbraio. Maresca, che in stagione ha diretto anche la finale di Supercoppa Italiana vinta per 3-0 dall'Inter sul Milan, incrocerà i nerazzurri per la 14esima volta in carriera: otto vittorie, tre pareggi e due sconfitte il bilancio.