Promosso a pieni voti Simone Sozza, arbitro di Inter-Roma, da Luca Marelli. Il talent arbitrale di DAZN ha espresso parere nettamente positivo per la prova del fischietto brianzolo: "Designare un arbitro nato a Milano e residente a 30 km da Milano è stata una scelta di grande coraggio di Gianluca Rocchi. Però bisogna ricordare che Graziano Cesari è nato a Parma e ha arbitrato un sacco di volte il Parma o Stefano Farina, nato a Genova, si è trovato spesso con Genoa e Sampdoria. Ma questa scelta sottintende la volontà di rompere determinati schemi. Sozza ha arbitrato benissimo, ovviamente ci si inventerà qualcosa per criticare ma penso che ha tutto per diventare il numero uno dei prossimi anni".