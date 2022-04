Juventus-Inter affidata a Massimiliano Irrati della sezione di Firenze, una designazione arbitrale che l'ex direttore di gara, oggi commentatore, Luca Marelli, in una diretta live sul suo canale Youtube avalla: "Davo grande favorito Doveri anche se al momento non gode di forma eccezionale, è un po’ in calo tecnicamente ma non è ai livello di inizio stagione. Che la scelta sia ricaduta su un altro arbitro mi ha stupito così così. Designando Irrati, Rocchi ha un po' destato sorpresa perché viene dal derby Roma-Lazio, arbitrato benissimo. Questo è il suo secondo Juventus-Inter, il primo fu nel 2018 e in quel caso fece una prestazione eccezionale senza errori. È in grande forma, la scelta è caduta su di lui perché ha dimostrato di essere in condizione migliore rispetto Doveri".