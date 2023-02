Nell'analizzare gli episodi da moviola di Torino-Cremonese, Luca Marelli, talent arbitrale di DAZN, ha sottolineato l'errore commesso, a suo giudizio, dall'arbitro Giacomo Camplone che ha assegnato un penalty a dir poco generoso ai granata, paragonandolo a un caso di due anni fa: "E' un rigore che non mi piace per niente, Sernicola non fa nessun movimento verso Ilic, ma il VAR non può intervenire perché un contatto c'è stato. Assomiglia a quello assegnato in Juve-Inter 3-2 per il contatto Cuadrado-Perisic".