Nonostante l'evidenza del fallo subito da Dzeko e ravvisato dal VAR a Udine (Chiffi dormiente...), c'è chi ha adombrato dubbi sul rigore del momentaneo 2-0 nerazzurri alla Dacia Arena. In diretta sul canale Twitch, l'ex arbitro Marelli , oggi opinionista DAZN , ha provato a mettere il punto sulla questione: "In occasione del rigore di Pablo Marí su Dzeko, l'intervento del VAR non soltanto è corretto, ma necessario - ha sottolineato Marelli nel consueto approfondimento sui casi da moviola nei match di Serie A -. Simulazione dell'interista? Dico che bisogna commentare togliendosi la sciarpa al collo".

E c'è un dettaglio che non è sfuggito: "Subito dopo il fallo, il difensore dell'Udinese guarda l'arbitro sicuro che sarebbe stato fischiato il rigore. Io stesso fin da subito sono stato certo che il VAR avrebbe richiamato Chiffi all'on-field-review. Era ovvio che il VAR si era già assicurato che ci fosse contatto, non lo richiama certo per una simulazione... Lo sgambetto di Pablo Marí su Dzeko è netto e il VAR è automatico".