Dario Marcolin, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss analizzando così la lotta Scudetto in Serie A: "Corsa scudetto? Non parlo di scudetto se no Conte mi chiama (ride ndr.), però vedo il Napoli in vantaggio rispetto all'Inter proprio perché in panchina c'è Conte".

Due parole anche sull'Inter: "Ho visto un Inzaghi nervoso a fine partita con la Fiorentina".