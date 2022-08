Dagli studi della 'Domenica Sportiva', Claudio Marchisio ha riconosciuto i meriti all'Inter per la capacità di costruzione della rosa, con riferimento all'enorme potenziale offensivo della squadra di Simone Inzaghi: "Penso sia un merito del club, per come ha deciso di gestire i giocatori. Alexis Sanchez ha deciso di andarsene perché voleva giocare, come giusto che sia. Ma è meglio avere in squadra giocatori che quando entrano siano un tutt'uno con la rosa siano sempre disponibili quando vengono chiamati in causa, invece di avere gente che possa creare problemi a una squadra già forte e che deve arrivare a degli obiettivi tutti insieme".