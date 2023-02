Dagli studi della 'Domenica Sportiva', Claudio Marchisio ha solo parole di elogio per l'Inter dopo il successo nel derby. Partendo dai singoli: “Lautaro Martinez è un giocatore che è tornato dal Mondiale in grandissima forma, tornando da campione del mondo l'autostima cresce. Ma ci sono segnali positivi anche da Romelu Lukaku che è entrato molto bene. Nicolò Barella è un giocatore al quale non smetto di fare i complimenti per la crescita che ha avuto in questi anni. L’Inter ha anche più scelta rispetto al Milan anche come uomini da inserire a partita in corso”.