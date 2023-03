Presente negli studi Rai, l'ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio dice la sua sul gol tocco di braccio che porta poi al gol di Kostic: "Per me la questione non è che quello di Rabiot non sia fallo di mano - dice sicuro -, ma che non ci sia stato proprio il contatto. È importante guardare quanto impiega Kostic a stoppare la palla e a mirare. L’episodio che dovrebbe preoccupare Inzaghi è la reazione troppo lenta sia di Dumfries che di Darmian, non tanto se era fallo di mano o meno".