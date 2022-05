Dopo undici anni consecutivi, la Juve è tornata ad assaporare l'amaro di concludere una stagione senza vincere neanche un titolo. Colpa soprattutto dell'Inter che, dopo la Supercoppa italiana di gennaio, ieri l'ha privata anche dalla gioia di mettere le mani sulla Coppa Italia. Lo sa bene anche Claudio Marchisio, grande ex bianconero, a cui non sono piaciute le critiche eccessive ai bianconeri: "Era dal 2010/2011 che la Juve non alzava un trofeo in una singola stagione. Sono davvero tanti tanti tanti anni‼️ Quando qualcuno riuscirà a fare quello che la Juve ha fatto per così tanto tempo, solo allora potrò accettare certi commenti - il suo messaggio su Twitter - Complimenti all'Inter per aver meritato questa finale. Una squadra sicuramente superiore alla mia cara Juventus. Ci saranno tempi migliori. Ma i nostri momenti neri sono sicuramente più corti di tutti gli altri.