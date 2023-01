Intervenuto su TMW Radio, Luca Marchetti ha espresso il suo parere sulla situazione delicata di Romelu Lukaku all'Inter: "Non so quale possa essere la sua situazione, trovo che sia presto pensare di valutare quanto Lukaku abbia dato all’Inter rispetto a quanto l’Inter ha speso. Lukaku ha detto che ha avuto un distacco del tendine, si parla di un infortunio serio che non so se possa condizionare anche il futuro. È un infortunio importante che lo ha tenuto fuori per tre mesi.