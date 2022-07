Il tutto, come detto, è subordinato a un'eventuale partenza di Skriniar verso la Francia, per la quale - nonostante la volontà parigina di chiudere al più presto - non si ha certezza delle tempistiche. “Non me lo devi chiedere quanto tempo manca, è impossibile saperlo (ride, ndr). Cerchiamo di monitorare, ora dopo ora, quello che succede nelle trattative - spiega Marchetti -, ma può succedere sempre di tutto. Il costo? L’Inter ne vuole 70. La società non è preoccupata nonostante abbia necessità di vendere”.

Giacomo Principato