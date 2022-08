Ospite sulle frequenze di TMW Radio, Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha provato a decifrare le ultime dichiarazioni di Beppe Marotta rilasciate prima di Lecce-Inter, a commento di quelle di Inzaghi con le quali aveva chiuso il mercato in uscita : "L'Inter deve sempre avere il giusto equilibrio tra competitività e sostenibilità economica - le sue parole -. Non può vendere chiunque e a qualsiasi prezzo l’Inter, per questo Skriniar non sta partendo: non è arrivata un’offerta congrua rispetto al mercato dei difensori, ma da qui ai prossimi quindici giorni non possiamo sapere se arriverà o meno un’offerta da almeno 70 milioni. L’Inter probabilmente venderà Casadei per 15 milioni più bonus al Chelsea, e il riferimento per le cessioni dell’Inter è proprio il mercato inglese. Se acquisti Cucurella per 65 milioni, quando chiedi Skriniar o Dumfries devi pagarli una cifra simile a quella. Dal punto di vista tecnico l’Inter non vuole cedere Skriniar, poi c’è sempre la questione economica da tenere in considerazione. Bisogna fare delle scelte, talvolta dolorose, e per questo la società sta pensando di cedere Casadei".