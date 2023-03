Impossibile, allo stato attuale, individuare quale progetto sportivo potrebbe intrigare Antonio Conte dopo la separazione dal Tottenham. I media italiani, intanto, hanno provato ad anticipare le intenzioni del tecnico leccese ipotizzando un clamoroso ritorno in Serie A, un'idea che però si scontra con l'ostacolo economico, secondo Luca Marchetti: "Non so se possa essere un allenatore sostenibile per le nostre squadre, bisognerà vedere se avrà intenzione di abbassare il suo ingaggi - ha spiegato il giornalista di Sky Sport a TMW Radio -. Ricordiamo che lasciò l’Inter perché non vide più le prospettive che gli erano state presentate due anni prima per essere competitivi in Italia e in Europa.