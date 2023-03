Bayern e Tottenham hanno anticipato quello che per molti sarà un valzer delle panchine in estate. Nel consueto editoriale per TMW, Luca Marchetti scrive: "Oggi è tutto un dire: Allegriout, Inzaghiout, Pioliout. Out da cosa? E se dovessero proseguire il percorso in Europa, magari fino in fondo. Difficile, non impossibile. E se invece non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League, giusto per guardare le due facce della monetina lanciata in aria. Di sicuro non si può rimanere impreparati. E nessuno di questi club improvvisa: non può permetterselo. Da sempre abbiamo detto che non si può legare il futuro di un allenatore e di un progetto tecnico esclusivamente ai risultati. Anche perché se dovessero arrivare e non si è contenti ugualmente significherebbe soltanto iniziare male l’anno successivo.