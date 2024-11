Tra gli ospiti di Radio Anch'io Lo Sport c'è Rino Marchesi. "In questo campionato Inter e Napoli sono le due squadre che danno più garanzie - analizza l'ex tecnico - Il Milan può fare di tutto ma non ha ancora trovato l'assetto a centrocampo e in difesa. Può farlo durante la stagione. C'è una Juventus che si sta riformando con i giovani e col tempo diventerà una squadra importante".

"L'Inter - prosegue - è solida e forte, il Napoli con Conte può lottare con l'Inter. Per me hanno qualcosa in più. L'Atalanta? Ha il merito di avere stabilità di gioco e risultati, arrivasse allo scudetto sarebbe una grande soddisfazione".