Intervistato da Il Mattino, l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A e delle chance del Napoli di strappare il titolo ai nerazzurri: "Cosa serve per la rimonta? Entusiasmo, è il fattore che in una città come Napoli può fare la differenza. L'Inter ha grande consapevolezza, ma delle distrazioni infrasettimanali, e sentirà meno la spinta che penso la città di Napoli darà alla squadra".

Su Conte e Inzaghi: "In un testa a testa così gli allenatori possono influire tantissimo. Devono essere bravi a trasformare pressioni e opportunità in motivazioni giuste e non in elementi che possono appesantire la testa dei giocatori. Conte è abituato a vincere, tira fuori il meglio dai giocatori che ha disposizione. Inzaghi è riuscito a creare una squadra estremamente consapevole. Non ha difetti dal punto di vista della gestione del gruppo. Non vedo uno superiore all'altro".

Mentalmente come si vivono le settimane da inseguitrici? "Quando sai che non dipende solo da te ogni partita porta con sé un pizzico di pressione in più, perché vincere potrebbe non bastare. Ma è anche vero che quando la distanza è così ridotta la pressione è anche di chi è davanti".

Come finirà? "L'Inter ha partite più impegnative e questo può dare più fiducia al Napoli. In un campionato come questo 3 punti a 6 giornate sono nulla. Le ultime tre partite hanno ridato al Napoli quella fiducia che dopo il Milan sembrava sparita. Ora ha ripreso a rispondere alla grande. Chi potrebbero essere gli uomini scudetto? Thuram e Lautaro per l'Inter, McTominay e Anguissa per il Napoli".