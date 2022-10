Nel corso della puntata di ieri sera di ‘Sky Calcio Show’, Luca Marchegiani analizza così il momento dell’Inter: “L’Inter dà la sensazione che il momento peggiore sia passato, c’è stato un momento in cui sembrava che ci fosse qualche scricchiolio. L'anno scorso aveva 7 punti di svantaggio da Napoli e Milan, quest'anno 8 solo dal Napoli. Quindi credo che nel complesso vada meglio. E l'anno scorso sappiamo com'era messa a febbraio. Quindi l'Inter è in piena corsa, assolutamente in corsa per il titolo. Poi sicuramente ci sono dei problemi che vanno risolti, prende gol con un po’ troppa facilità”: