Segnare in casa o fuori casa? Anche in questo caso, Transfermarkt analizza i dati ottenuti fino a questo momento dalle squadre italiane e anche in questo dato a svettare è il Napoli. Per Victor Osimhen, bomber di Luciano Spalletti, non esiste particolare differenza tra casa e trasferta: per l’ex Lille sono ben 8 le reti segnate tra le mura del Maradona, 5 quelli lontano da Napoli. Al secondo posto in classifica troviamo Lookman con 6 gol in casa, 5 fuori. Nella classifica dei migliori marcatori in casa, segue Nzola con 6 gol, al pari dell’atalantino. Giù dal podio i due attaccanti dell'Inter Lautaro Martinez ed Edin Dzeko: il Toro è andato a segno 5 volte in quel di San Siro e quattro fuori casa; il Cigno di Sarajevo è invece quarto con cinque reti nella sola classifica dei match esterni.