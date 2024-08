In una lunga intervista a TMW Radio, il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha parlato a lungo del tema delle seconde squadre per i club di Serie A. "Il tema Seconde Squadre - dice - va inquadrato bene, e va detto intanto che non sono state una scelta della Lega pro, ma della Federazione. La Lega Pro dette la disponibilità a ospitarle, in un sistema dove ognuno pensa al suo orticello, fu spiegato che il livello delle U23 era da Serie C, ed effettivamente sul campo si è visto. Poi, per cinque anni non è successo nulla, il progetto rimase fermo, ma due anni fa parlai con Percassi che mi espresse la volontà di creare la Seconda Squadra, e così il progetto è ripartito, tanto che il Milan si è reso conto che c'è un oggettivo riscontro".

"Nella Spagna campione d'Europa - spiega ancora Marani -, dei 26 convocati all'ultimo Europeo in 20 venivano dalle Seconde Squadre. In Italia non è detto funzionino, ma è un tentativo che si è voluto fare: l'effetto si capirà però tra 4-5 anni, non può essere immediato":