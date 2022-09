"Tutte vittorie di corto muso, immagino anche per il tanto turnover fatto dalle big". Lo dice Matteo Marani in collegamento con SkySport24 .

Su Inter-Torino: "Quella granata è un'ottima squadra, davvero ben allenata da Juric. Ma l'Inter poi l'ha risolta con Brozovic e Barella, che erano stati molto criticati: punti importanti e risposta importante. I nerazzurri non stanno benissimo, non brillano, devono recuperare Lukaku, ma bisogna passare da queste difficoltà".

Sulla stagione in generale: "È una stagione senza precedenti, gli allenatori stessi devono prendere le misure. Ci saranno 21 partite in tre mesi, addirittura 23 per la Fiorentina. Sarri ha scelto di turnare meno e finora la scelta ha pagato".