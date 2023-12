Tra i motivi di discussione nelle alte sfere del campionato italiano c'è quello legato alla cosiddetta mutualità. Come ha detto Matteo Marani, presidente della Serie C, in conferenza stampa "Parto da dei numeri: venti anni fa le squadre in Serie C erano 120, dieci anni fa erano 90 e oggi sono 60 - sono le parole riportate da Tuttomercatoweb.com -. Probabilmente si è capito che il numero dei club non è il problema della Serie C. A livello economico, aggiungo, che dipende dalla Lega Pro solo il 6,7% dell’indebitamento totale del sistema calcio che oggi è a 1,3 miliardi di euro.

Ed in più non generiamo nuovi debiti. Questo lo si è visto dall’ultimo Report Calcio. La riforma che serve è quella che vede chi ha di più dare a chi ha meno. Come accade negli altri paesi".