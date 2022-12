In collegamento con SkySport24, Matteo Marani parla della Serie A che tornerà in campo a inizio gennaio. "Il tema saranno i grandi rientri come quelli di Lukaku, Pogba, Maignan, Dybala e anche Immobile - sottolinea -. Lautaro? Ci si poteva aspettare qualcosa in più dal suo Mondiale, ma mancano ancora due partite e può scrivere la storia dell'Argentina. Lui è stato ed è ancora la maggior certezza dell'Inter in attesa di recuperare Lukaku. E poi continuo a dire che è stato troppo sottovalutato l'apporto di Dzeko, che si sta dimostrando ancora una volta determinante".