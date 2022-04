"Inzaghi è un tecnico sottovalutato, è come se dovesse scontare un peccato originale che non gli permette di essere definito grande". Lo ha detto Matteo Marani , in collegamento con Sky Sport, analizzando il percorso del piacentino nella sua carriera in panchina, dalla Lazio all'Inter.

"La sua Inter - ha aggiunto il giornalista - ha avuto una flessione forte perché era andata oltre nella prima parte di stagione, superando addirittura quella di Conte. Inzaghi è stato bravo due volte perché è riuscito a ripartire grazie alla svolta con la Juve. Il paradosso è che il tecnico potrebbe trovarsi a fine stagione con tre titoli, il che avvicinerebbe la sua Inter alle edizioni grandi di quelle passate: è dal Triplete che la Beneamata non vince così tanto in un'unica stagione".

Per fare l'en plein nazionale, Inzaghi, oltre a superare il Milan in campionato, dovrà battere la Juve in Coppa Italia: "E' una finale mai uguale alle altre, non a caso i giornali titolano così stamattina - dice Marani -. La Juve ha la possibilità di dare un sapore diverso alla sua stagione, riscattandola almeno in parte. I bianconeri potrebbero vincere un trofeo per l'11esimo anno di fila, poi Allegri potrebbe diventare primatista in Coppa. E' una finale che assume un grande significato".