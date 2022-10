"Inzaghi l'abbiamo criticato un po' tutti, ma ora gli vanno fatti i complimenti per aver preso delle decisioni difficili e coraggiose come la titolarità di Onana, Calhanoglu davanti la difesa, il ritorno di De Vrij, Dimarco spostato in maniera definitiva a sinistra... In qualche modo ha cambiato l'inerzia dello spogliatoio, nel quale qualcosa è successo dopo il confronto che ci hanno raccontato. Da sottolineare anche il ritorno al gol di Lautaro anche in campionato. Ora per i nerazzurri due gare fondamentali con Fiorentina e Samp: non possono più sbagliare per provare a riavvicinare quelle davanti". Lo dice Matteo Marani, analizzando a Sky il weekend di Serie A. "Milan avanti con tanta forza interiore, perché quella di ieri è stata certamente una vittoria con sofferenza - spiega -. Vittoria molto importante anche per il Napoli, che aveva già frenato in passato contro squadre non di primissima fascia e invece questa volta non ha sbagliato".