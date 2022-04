" I numeri parlano per Simone , ha costruito delle stagioni positive. Ora potenzialmente può essere ad un punto dalla vetta, è in corsa per la Coppa Italia ed è arrivato gli ottavi di Champions dopo tanti anni. Qualche giocatore è appannato e questo lo si paga, però il lavoro si vede ed è notevole". Questo il pensiero su Simone Inzaghi da parte di Rolando Maran , intervenuto in collegamento video nel pomeriggio di Sky Sport.

"Che gioco avrebbe fatto con Lukaku? Credo che Lukaku per caratteristiche possa risolvere le partite da solo, mentre Dzeko fa giocare meglio la squadra - aggiunge poi l'ex tecnico di Chievo e Cagliari -. Per Inzaghi arrivare con una buona base è stato più semplice, credo che in generale gli allenatori possano sfruttare bene il lavoro degli altri allenatori, specie in questo caso con l’ottimo lavoro di Conte. I cambi di Inzaghi? Un allenatore ha chiaro il momento della sua squadra in ogni minuto di gara, andare a commentare il pensiero di su allenatore è un errore. Inzaghi è un allenatore completo e l’ha dimostrato da sempre. Nella rosa secondo me l’Inter è la più competitiva, è una squadra che può avere delle alternative in ogni zona del campo. Un clone di Brozovic non si trova, ma dei giocatori che lo interpretano il ruolo in maniera diversa si possono trovare".