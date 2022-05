Per un ciclo di vittorie che si rinnova, ce n'è un altro sul quale sono passati i titoli di coda. Questo, in sunto, il significato della finale di Coppa Italia vinta ieri sera dall'Inter a spese della Juve, secondo Rolando Maran: "I nerazzurri hanno confermato la vittoria dello scudetto di Conte dando continuità con Supercoppa e Coppa Italia; inoltre sono in piena corsa per lo scudetto, quindi vuol dire che il lavoro della società sta dando i risultati - dice l'ex allenatore del Cagliari a Sky Sport -. La Juve è in una fase di rinnovamento, penso fosse stato messo in conto un anno avaro di successi".