"Credo che la partita di domenica sia stata indirizzata da due errori arbitrali gravi. Nell’epoca del Var faccio fatica a credere a certe cose" ha lamentato Diego Armando Maradona Jr., intervenuto a SerieD24.com per commentare il risultato del Maradona, dove nel post-gara è stata sollevata qualche polemica per via di alcuni episodi e annesse decisioni arbitrali. "Il Napoli non ha iniziato bene, è vero. Abbiamo undici punti di distacco dalla prima e dobbiamo recuperare, non sarà facile. Sapevamo che non sarebbe stato facile ripetersi dopo l’anno scorso".