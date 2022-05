Gianluca Manganiello, arbitro della sezione di Pinerolo designato per la sfida di venerdì tra Inter ed Empoli, dirigerà i nerazzurri per la seconda volta in questa stagione dopo la partita dello scorso agosto del Bentegodi vinta dai nerazzurri col punteggio di 3-1 sull'Hellas Verona. Sono cinque i precedenti di Manganiello con l'Inter: due vittorie, un pareggio e due sconfitte il bilancio.