L'analista finanziario Gianluca Manganiello, arbitro della sezione di Pinerolo designato per la gara di domenica pomeriggio tra Inter e Lecce, ha diretto i nerazzurri in carriera per sei volte. Il bilancio non è particolarmente positivo: tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultimo match risale allo scorso 6 maggio, quando l'Inter si impose per 4-2 in rimonta sull'Empoli.