Dai microfoni di TMW Radio, Andrea Mandorlini commenta così la vittoria dell'Inter sulla Stella Rossa: "La Stella Rossa non è al livello del Bayer, l'Inter credo che conosca bene il suo percorso. Per me Mehdi Taremi è uno forte, credo che l'Inter sia ancora più forte ma è ancora altalenante. I gol incassati preoccupano? La coperta è corta, se hai tanti attaccanti qualcosa concedi. Credo che l'Inter prima o poi troverà il bandolo della matassa, rimane la squadra più forte e deve dimostrarlo".