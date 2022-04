A detta di Andrea Mandorlini, quella dell'Inter di sabato contro l'Hellas Verona non è stata una vittoria netta come suggerirebbe il risultato e soprattutto quanto visto in campo. L'ex difensore nerazzurro ha parlato così ai microfoni de Il Secolo XIX: "Al Meazza ho visto un’Inter pratica, sicura e in grande condizione e un Verona che, dopo i due gol incassati, ha avuto le proprie possibilità. Non è stato un risultato così scontato".