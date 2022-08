"La Serie A? Sarà un torneo anomalo. Mai visto sospenderlo per due mesi. Non sarà semplice" spiega Roberto Mancini, grande assente al Mondiale di Qatar del prossimo novembre, impegno che costringerà i campionati di calcio allo stop forzato e al quale gli azzurri non parteciperanno. "Quando ho debuttato io, nel 1981, fecero giocare in Italia un Mundialito club e la serie A non giocò solo per venti giorni. - Ha proseguito il ct tra le colonne de 'Il Giornale' -. Qui le squadre si fermeranno pur continuando a lavorare. Sarà tutto più difficile. Come immagino la prossima Serie A? Che sia bella come l'anno scorso. Combattuta in testa e in coda e che giochino più italiani: il mio chiodo fisso".