Domani sera, all'Etihad Stadium, Manchester City e Real Madrid andranno in campo per giocarsi la loro semifinale di ritorno di Champions League, dopo l'1-1 del match d'andata che lascia nell'incertezza l'esito del doppio confronto. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico dei Citizens Pep Guardiola fa capire senza mezzi termini di ambire al Triplete: "Dovremo essere migliori del Real per andare in finale. Dobbiamo giocare meglio rispetto alla partita d'andata, ma ci arriviamo bene. Siamo in finale di FA Cup e ad una partita dalla vittoria della Premier. Nessuno mi ha detto di vincere la Champions quando sono arrivato, ma ci manca solo quella.

Abbiamo vinto tutti i titoli tranne questo... Lo vogliamo. Le persone dicono che ci siamo vicini, ma penso siamo lontani. Nessuno però ci garantisce che ci torneremo, quindi una volta che siamo lì, vinciamola".