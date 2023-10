Per il secondo anno di fila, il Manchester City viene premiato come club dell'anno nel corso della cerimonia di consegna del Pallone d'Oro 2023. Ha inciso ovviamente nella scelta la conquista del Treble culminato nella notte di Istanbul con la vittoria della Champions League contro l'Inter. Gara decisa da una rete di Rodri che ha preso brevemente la parola sul palco del Theatre du Chatelet: "Conquistare la Champions è stato un sogno, dopo tanti anni di duro lavoro senza riuscirci. Grazie a tutti per essere riusciti ad ottenere questo premio tanto ambito".