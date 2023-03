Il commissario tecnico di Malta Michele Marcolini si è soffermato, alla vigilia della sfida contro l'Italia, su Mateo Retegui: "In area di rigore dice la sua, quando ha avuto l'opportunità ha messo il suo timbro. Se continuerà con questa media, ma speriamo non domani, ci potrà dare una grande mano. Nel calcio i numeri parlano sempre e i suoi numeri sono notevoli, poi farlo sempre con la nostra Nazionale non sarà facile ma l'inizio è stato buono".