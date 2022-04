(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Noi avevamo una squadra che ha vinto l'Europeo e ora non va al Mondiale, siamo dispiaciuti ma compatti". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parla per la prima volta del flop degli azzurri fuori dai Mondiali di calcio in Qatar al termine della Giunta dove ha partecipato anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina "che ha ringraziato per la fiducia", spiega Malagò.