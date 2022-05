Giovanni Malagò, presidente del CONI, si è congratulato con la Roma per il raggiungimento della finale di Conference League di Tirana: "Sono tornato allo stadio dopo credo un anno o un anno e mezzo, per diversi motivi legati al Covid e non solo. Uno può essere tifoso della Roma o no ma serate come ieri ti riconciliano con il calcio. È stato un grande spettacolo, faccio i complimenti a tutti. Non è la coppa più prestigiosa ma da qualche parte bisogna cominciare, può essere un monito per tutte le altre squadre. Non penso che nessuno abbia mai snobbato le coppe ma a volte bisogna fare anche qualche sacrificio".