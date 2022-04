Giovanni Malagò, presidente del CONI, si è espresso dal palco dell'evento 'Il Foglio a San Siro' parlando fra le altre cose del suo mood nei confronti del calcio italiano: "Preoccupato? Penso sia un termine improprio. Di certo l’eliminazione dai Mondiali è stata una bella botta perché ha tolto l’entusiasmo dell’Europeo. Io penso che non ci possa essere un buon futuro senza collaborazione tra Lega e FIGC. La Lega Serie A è il motore economico del calcio, mentre la Federazione deve tenere conto delle questioni istituzionali. Penso sia arrivato il momento giusto per le riforme e dare una redistribuzione del peso della Lega i n base alla realtà dei fatti”.

Malagò ha anche evidenziato il rilancio di Milano nel mondo dello sport: "Inter e Milan si stanno contendendo lo Scudetto, l’Olimpia Milano si sta giocando le finali di Eurolega. Poi abbiamo altre iniziative come la Stramilano e scommesse vinte non facili come i Mondiali di scherma che valgono le Olimpiadi di Parigi. Ci sarà anche il PalaItalia a Santa Giulia dove si potranno organizzare grandissimi eventi sportivi, dalla NBA alla boxe. Non so come andrà a finire la scommessa del Meazza, ma grazie al traino della città olimpica si potranno vivere 30-40 anni di grande sport".