Ospite del pomeriggio di TMW Radio, Gigi Maifredi si è concentrato sulla Nazionale, eseguendo una valutazione su Davide Frattesi: "Abbiamo la possibilità di creare una squadra importante, ma difficile però che faccia Frattesi e Chiesa dietro a Scamacca con una sorta di 5-2-2-1, non andremmo da nessuna parte. Frattesi non deve mai stare fuori, ha delle intuizioni che pochi hanno in Italia. Il Frattesi alla Bellingham poteva essere uno sfacelo, ma non lo ha mai provato", ha concluso.