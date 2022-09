Un gran gol di Giacomo Raspadori, servito alla perfezione da Leonardo Bonucci, permette all'Italia di Roberto Mancini di superare l'Inghilterra nella quinta giornata della Nations League e di sperare ancora nella qualificazione alla Final Four, sfatando anche il tabù legato a San Siro dove gli Azzurri non vincevano da dieci anni. Bella partita, quella contro la Nazionale di Gareth Southgate, decisa dal guizzo dell'attaccante del Napoli che controlla alla grande il pallone, si gira e fa secco Nick Pope con un bel tiro a giro. Partita dove tra i protagonisti c'è anche Federico Dimarco, autore di un pregevole match sulla sinistra prima di lasciare il campo dopo 88 minuti per fare spazio a Davide Frattesi. Novanta minuti in campo per Francesco Acerbi, mentre Nicolò Barella è uscito al 62esimo, rilevato da Tommaso Pobega. L'Italia si giocherà le finali nell'ultimo match di lunedì sera contro la sorprendente Ungheria, che questa sera si è presa lo scalpo della Germania di Robin Gosens (non impegnato) a Lipsia col gol vincente di Adam Szalai. Per l'Inghilterra arriva il verdetto della retrocessione in Lega B.